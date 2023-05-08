الجزائري بن رحمة يمنح وست هام فوزا غاليا على اليونايتد

منح الجزائري بن رحمة وست هام فوزا غاليا على اليونايتد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تغلب وست هام يونايتد على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفٍ دون مقابل، الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

وسجل الجزائري سعيد بن رحمة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 27 بعدما استلم الكرة وانطلق بها من منتصف الملعب في هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة لم يُحسن الحارس ديفيد دي خيا التعامل معها لتستقر داخل المرمى.

وسنحت لليونايتد عديد الفرص من أجل تعديل النتيجة غير أن تألق المخضرم البولندي لوكاس فابيانسكي ومساعدة القائم في مناسبتين ساهمت في إبقاء وست هام بشباك نظيفة ومنحته انتصارا ثمينا قد يكون السبب في إبقاء الفريق بين الكبار.

وبات في رصيد وست هام 37 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر بفارق 7 نقاط عن مناطق الهبوط، فيما ظل مانشستر يونايتد عند 63 نقطة معرضا مركزه الرابع للفقدان وسط تربص ليفربول الذي يبتعد عنه بنقطة واحدة فقط.