سان جيرمان يستعيد توازنه بفوزٍ سهل على تروا

تغلب فريق سان جيرمان بفوزٍ سهل على تروا (ثلاثة أهداف لواحد) في إطار الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

استعاد باريس سان جيرمان توازنه بفوزٍ سهل حققه خارج قواعده على تروا بثلاثة أهداف لهدف، الأحد، في إطار الجولة 34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ آ".

منح كيليان مبابي التقدم للفريق الباريسي بعد 8 دقائق فقط من البداية مستغلا كرة مرفوعة من فيتور فيريرا ارتطمت بالدفاع ثم بالعارضة قبل أن تصل إليه ويضعها بضربة رأسية داخل المرمى.

وأضاف فيريرا هدف سان جيرمان الثاني عند الدقيقة 59 عندما سدد برأسه كرة تصدى لها حارس تروا في مناسبة أولى لترتد وتعود إلى البرتغالي ليُكملها في الشباك.

وتمكن تروا من تقليص الفارق في الدقيقة 83 برأسية للاعب الوسط إغزافيه شافاليرين، لكن الإسباني فابيانو رويز رد سريعا وسجل الهدف الثالث للباريسيين بعد ثلاث دقائق فقط.

بهذا عوّض باريس سان جيرمان خسارته في الجولة السابقة أمام لوريان (3-1) ورفع رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب.

بالمقابل تعقدت وضعية لوريان الذي بحاجة إلى شبه معجزة لتفادي الهبوط، إذ يحتل الفريق المركز التاسع عشر ما قبل الأخير بـ22 نقطة أمام أنجيه أول المغادرين إلى الدرجة الثانية.