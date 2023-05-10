كولونيا يمدد عقد مدربه باومغارت حتى 2025

قاد المدرب شتيفن باومغارت فريق كولونيا إلى المركز السابع في موسمه الأول العام الماضي مع فريق بالكاد تجنب الهبوط تحت قيادة سلفه. ويحتل الفريق المركز الحادي عشر حاليا.

مدد نادي كولونيا الألماني عقد المدرب شتيفن باومغارت لعام آخر حتى 2025 اليوم، الأربعاء، في إشارة إلى الاستمرارية في ناد من أندية الدوري الألماني يواجه حظرا على عمليات الانتقال.

قاد باومغارت، المشهور بارتداء قبعة وإظهار انفعالاته على خط التماس، فريق كولونيا إلى المركز السابع في موسمه الأول العام الماضي مع فريق بالكاد تجنب الهبوط تحت قيادة سلفه. ويحتل الفريق المركز الحادي عشر حاليا. وكان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية موسم 2023 / 2024.

صعد نجم باومغارت بسرعة في كرة القدم الألمانية بعد تدريب الأقسام الإقليمية من الدرجة الرابعة عام 2016. وقاد فريق بادربورن إلى الصعود المتتالي من الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الأولى الألماني "بوندسليغا" حيث استمر مع النادي لموسم واحد في 2019 / 2020، ثم انضم إلى كولونيا في عام 2021.

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كولونيا من التعاقد مع لاعبين جدد في فترتي انتقال بسبب الاستحواذ المتنازع عليه لمهاجم شاب من سلوفينيا. وتقدم النادي باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي يطالب فيه بوقف الحظر لحين الفصل في القضية، وهو الإجراء المعتاد.