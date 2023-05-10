يويفا يستهدف توزيعا عادلا لإيرادات تشامبيونزليغ بعد تعديله

تعهد الاتحاد، الثلاثاء، بتوزيع معظم أي فائض بين الدوريات ذات التصنيف الأدنى إذا اقترب إجمالي المبيعات من 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار).

ويحقق دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) حاليا إيرادات عالمية تبلغ 3.6 مليار يورو (3.9 مليار دولار) لمسابقات أندية يويفا لكل موسم من المواسم الثلاثة من 2021 إلى 2024.

وتعتمد ثقة يويفا على الموجة الأولى من صفقات البث بما في ذلك بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة للمواسم من العام 2024 ولغاية 2027، حيث تضيف منافسات الرجال المزيد من المباريات بسبب التنسيق الموسع.

وقال مدير مسابقات يويفا، جورجيو مارشيتي، الثلاثاء، في إفادة صحفية إنه "نعمل على كل من التوقعات المتحفظة والأكثر تفاؤلا في نطاق يمكنني القول إنه يتراوح بين 4.6 مليار و4.8 مليار (يورو)".

وتم الانتهاء من التعديلات على نظام تشامبيونزليغ العام الماضي، فاعتبارا من العام 2024، يضمن كل فريق في المسابقة 8 مباريات بدلا من 6، وتنظيم 64 مباراة أخرى إجمالا كل موسم لبيعها للقنوات الناقلة للمباريات.