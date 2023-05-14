إنتر ميلان يتغلب على ساسولو بفوز مستحق

لدى إنتر ميلان 66 نقطة تضعه في المركز الثالث بالرصيد نفسه مع يوفنتوس الذي يتقدم بأفضلية المواجهات، بينما توقف عدد نقاط ساسولو عند 44 نقطة وبقي بالمركز الـ13.

حصد إنتر ميلان 3 نقاط مهمة، السبت، بفوزه على ضيفه ساسولو بـ4 أهداف لـ2، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

وجد الإنتر صعوبات كبيرة في اختراق دفاع ساسولو قبل أن يتمكن البلجيكي روميلو لوكاكو من كسر بياض النتيجة بتسديدة رائعة استقرت عن يسار الحارس أندريا كونسيلي هدفا أول في الدقيقة 41.

ومنح البرازيلي روان تريسولدي، مدافع ساسولو، أصحاب الأرض هدفا ثانيا عند الدقيقة 55 بعدما حاول التصدي لكرة قوية سددها راوول بيلانوفا من خارج منطقة الجزاء، لكنه حوّلها بالخطأ في مرمى فريقه.

وعلى الرغم من الأداء الجيد للضيوف ومحاولاته المتعددة للتسجيل، نجح الإنتر في تعزيز تقدمه بهدف ثالث أحرزه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 58 بصناعة من هنريك مخيتريان.

واستغل ساسولو حالة من التراخي أصابت عناصر الإنتر بعد الهدف الثالث، لينتفض ويقلّص الفارق برأسية جميلة من البرازيلي الآخر ماتيوس هينريك في الدقيقة 63، ثم أضاف دافيد فراتسي هدفا ثانيا برأسية أخرى عند الدقيقة 77.

ومن هجمة مرتدة سريعة، أنهى لوكاكو آمال ساسولو بالعودة في النتيجة وسجل هدفا رابعا قبل دقيقة واحدة من نهاية الزمن الأصلي للمباراة.

وبات لدى إنتر ميلان 66 نقطة تضعه في المركز الثالث بالرصيد نفسه مع يوفنتوس الذي يتقدم بأفضلية المواجهات، بينما توقف عدد نقاط ساسولو عند 44 نقطة وبقي بالمركز الـ13.