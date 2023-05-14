ريال مدريد يتغلب على خيتافي بهدف ماركو أسينسيو

فاز ريال مدريد على خيتافي بهدف ماركو أسينسيو ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

تغلب ريال مدريد على جاره خيتافي بهدف دون رد في ملعب "سانتياغو برنابيو"، السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

لعب الريال شوطا أول ضعيفا هجوميا ولم يتمكن من إيجاد فرص خطيرة على مرمى خيتافي الذي بحث عن التعادل بأداء دفاعي وصل به إلى مبتغاه قبل الاستراحة.

في الشوط الثاني أجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال عدة تغييرات نشطت الخط الأمامي وحسنت كثيرا من أداء الفريق، ليتمكن ماركو أسينسيو من تسجيل هدف الفوز الوحيد عند الدقيقة 70.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة يحتل بها المركز الثاني، بينما ظل خيتافي في المركز الثامن عشر بـ34 نقطة قريبا جدا من الهبوط إلى الدرجة الثانية.