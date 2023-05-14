ريال مدريد يدرس تعزيز دفاعه من مانشستر سيتي

موقف بايرن من اللاعب لم يتحدد بعد، رغم تبقي شهر واحد على انطلاق الموسم الجديد، علما بأن الفريق البافاري يملك أحقية شراء كانسيلو، مقابل 70 مليون يورو.

يدرس فريق ريال مدريد الإسباني تعزيز دفاعه من خلال التعاقد مع أحد لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى الفريق الملكي إلى ضم بديل لظهيره الأيمن، داني كارفاخال، لعدم اقتناعه بأداء لاعبيه ألفارو أورديوزولا ولوكاس فاسكيز.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية إن ظهير السيتي المعار إلى بايرن ميونخ الألماني، جواو كانسيلو، يحظى باهتمام الميرنغي.

وأوضحت أن موقف بايرن من اللاعب لم يتحدد بعد، رغم تبقي شهر واحد على انطلاق الموسم الجديد، علما بأن الفريق البافاري يملك أحقية شراء كانسيلو، مقابل 70 مليون يورو.

في الوقت ذاته، لا يفكر مانشستر سيتي في الاحتفاظ بالظهير البرتغالي الموسم المقبل، وبالتالي سيعرضه للبيع.

ويحظى كانسيلو باهتمام أكثر من فريق، إلى جانب ريال مدريد، مثل برشلونة وآرسنال، وربما بايرن ميونخ في حالة تخفيض قيمة أحقية الشراء.

ولعب كانسيلو 44 مباراة هذا الموسم، سواء مع السيتي أو بايرن، وسجل 3 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.