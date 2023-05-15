يوفنتوس يحقق ثلاث نقاط مهمة بفوزٍ مستحق على كريمونيزي

حقق يوفنتوس ثلاث نقاط مهمة بفوزٍ مستحق على كريمونيزي بهدفين دون رد ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي "سيري آ".

فاز يوفنتوس على ضيفه كريمونيزي بهدفين دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

وانتظرت جماهير "أليانز ستاديوم" إلى غاية الدقيقة 55 لكي تُشاهد فريقها يُسجل أول أهدافه بعد عمل فردي مميز من فيدريكو كييزا أنهاه بتمريرة إلى نيكولو فاجيولي الذي سدد كرة قوية عجز حارس مرمى كريمونيزي عن ردها.

وبحث يوفنتوس عن تأمين انتصاره بمحاولات عديدة أثمرت إحداها عن هدف ثان أحرزه البرازيلي جليسون بريمير في الدقيقة 79 بضربة رأسية.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة معززا موقعه في المركز الثاني، بينما تعقدت وضعية كريمونيزي بعد أن توقف عدد نقاطه عند 24 في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.