انضمام المصري عمر مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت

أكد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني انضمام اللاعب عمر مرموش إلى صفوفه، قادما من نادي فولفسبورغ، في صفقة انتقال حر لغاية حزيران/ يونيو 2027.

نشر نادي آينتراخت فرانكفورت الناشط في مسابقة الدوري الألماني (البوندسليغا) بيانا في موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات المهاجم المصري لمدة 4 أعوام.

وقال عضو مجلس إدارة الرياضة في النادي، ماركوس كروش، في أعقاب الإعلان عن انضمام مرموش للفريق إنه "وقعنا مع لاعب سيعطي هجومنا مرونة أكبر، لقد أثبت عمر بالفعل جودته في الدوري الألماني، ولكن في نفس الوقت لا يزال لديه إمكانات كبيرة للتطور أكثر".

وأضاف كروش أنه "يسعدنا أنّنا تمكنا من إحضار مثل هذا اللاعب المثير والموهوب إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال مجانية".

وكان مرموش (24 عاما) قد ظهر في 34 مباراة مع نادي فولفسبورغ، في مختلف مسابقات الموسم الجاري، سجّل خلالها 6 أهداف.

وسبق أن شارك مرموش مع منتخب "الفراعنة" في 17 مباراة دولية، أحرز خلالها 4 أهداف.

وأثنى مغرّدون في تويتر على المهاجم المصري بعد اختياره التوقيع لأحد أندية القمة في الدوري الألماني.