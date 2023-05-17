دوري "أن بي ايه": يوكيتش يقود دنفر إلى فوز افتتاحي على ليكرز في نهائي الغربية

حصل يوكيتش على دعم هجومي من الكندي، جمال موراي، صاحب 31 نقطة، فيما سجّل أربعة لاعبين آخرين من دنفر عشر نقاط أو أكثر.

قدّم العملاق الصربي، نيكولا يوكيتش، عرضا متكاملا وقاد دنفر ناغتس إلى الفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 132-126، الثلاثاء، في افتتاح سلسلة نهائي المنطقة الغربية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وضرب أفضل لاعب في الدوري مرتين بقوة محققا تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية)، بواقع 34 نقطة، 21 متابعة و14 تمريرة حاسمة، ليتقدم دنفر 1-0 في سلسلة يحتاج الفائز منها إلى أربعة انتصارات من سبع مباريات لبلوغ نهائي الدوري وملاقاة الفائز بين بوسطن سلتيكس وميامي هيت.

وحصل يوكيتش على دعم هجومي من الكندي، جمال موراي، صاحب 31 نقطة، فيما سجّل أربعة لاعبين آخرين من دنفر عشر نقاط أو أكثر.

ولدى ليكرز، برز أنتوني ديفيس بتسجيله 40 نقطة و10 متابعات، وأضاف أفضل مسجل في تاريخ الدوري ليبرون جيمس 26 وأوستن ريفز 23 بينها 5 ثلاثيات من 9 محاولات.

وتقدّم دنفر 21 نقطة في الربع الثالث، بيد أن الضيوف قلصوا الفارق تدريجا إلى ثلاث في الربع الأخير، إلا أن دنفر عرف كيف يحتوي الأمور ويستفيد من عامل الأرض في مباراته الأولى.