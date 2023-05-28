توج باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة 11 في تاريخه بعد تعادله مع ستراسبورغ بهدف لمثله في إطار منافسات الجولة 37 من "ليغ آ".

أكد باريس سان جيرمان رسميا فوزه بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، السبت، عقب تعادله مع مضيفه ستراسبورغ بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة 37 ما قبل الأخيرة من "ليغ آ".

دخل سان جيرمان المباراة بهدوء كبير وفرض أفضليته على أرض الملعب إلى أن نجح في تسجيل هدف التقدم عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 59، غير أن ستراسبورغ خطف التعادل عند الدقيقة 79 بأقدام كيفن غاميرو.

ويمتلك باريس سان جيرمان في رصيده 85 نقطة جعلته يحسم الصدارة قبل جولة من النهاية متقدما على مطارده لانس بفارق 4 نقاط، بينما يحتل ستراسبورغ المركز الخامس عشر بـ40 نقطة.

وكان سان جيرمان بحاجة إلى نقطة فقط من آخر جولتين من عمر الدوري ليحصد اللقب الـ 11 له في تاريخ المسابقة المحلية والانفراد بالرقم القياسي كأكثر المتوجين به متخطيا نادي سانت إيتيان (10 ألقاب).

وسبق للنادي الباريسي أن توّج بدرع الدوري الفرنسي 10 مرات، في موسم 1985–86، 1993–94، 2012–13، 2013–14، 2014–15، 2015–16، 2017–18، 2018–19، 2019–20، 2021–22.