غالاطة سراي يفوز ببطولة الدوري التركي للمرة 23

توج فريق غالاطة سراي ببطولة الدوري التركي للمرة 23 عقب فوزه على أنقرة غوجو بأربعة أهداف لواحد ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الممتاز "سوبر ليغ".

حسم غالاطة سراي رسميا فوزه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ"، عقب انتصاره خارج قواعده على أنقرة غوجو بأربعة أهداف لواحد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة.

انتظر غالاطة سراي 7 دقائق فقط قبل أن يهز شباك مضيفه بهدف أول حمل توقيع الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي استقبل كرة من الكوسوفي ميلوت ريشكا وأودعها الشباك.

رد أنقرة غوجو جاء سريعا بهدف أدرك به الأنغولي ميلسون التعادل في الدقيقة 16 مستغلا تمريرة من تايلان أنتاليالي، غير أن إيكاردي ظهر مُجددا ومنح فريقه التقدم بتسجيله هدفا ثانيا عند الدقيقة 38 بصناعة كريم أكتورك أوغلو.

في الشوط الثاني واصل غالاطة سراي أفضليته ونجح في إضافة هدف ثالث من تمريرة بينية رائعة قدمها أكتورك أوغلو إلى باريش يلماز الذي انفرد وسدد داخل المرمى في الدقيقة 73.

وبعد مرور 5 دقائق فقط أحرز البرتغالي سيرجيو اوليفيرا رابع أهداف الضيوف بمتابعة رأسية لكرة أرسلها المتألق كريم أكتورك أوغلو من ركلة زاوية.

بهذا الفوز العريض بات في رصيد غالاطة سراي 82 نقطة يتربع بها على قمة الترتيب، في حين يحتل فنربهتشه المركز الثاني بـ77 نقطة بعد تغلبه على أنطاليا سبور بهدفين من إمضاء، إينير فالنسيا ويها زاجك.

ورفع غالاطة سراي عدد ألقابه في الدوري الممتاز إلى 23 كأكثر المتوجين في تاريخ المسابقة المحلية، يليه فنربهتشه بـ19 لقبا، ثم بشيكطاش ثالثا بـ16 لقبا.