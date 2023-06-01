رونالدو: "سوف أستمر" مع النصر الموسم المقبل

قال رونالدو الذي تكهنت تقارير صحافية بإمكانية انتقاله إلى ناد آخر "أنا متفائل جدًا وواثق بأن الأمور ستتطور في العام المقبل وسنسير في الطريق الصحيح".

كشف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، اليوم الخميس، أنه سيستمر مع ناديه النصر السعودي في الموسم المقبل، بعد قدومه في كانون الثاني/ يناير الماضي بصفقة خيالية.

وقال رونالدو في لقاء مصوّر لرابطة الدوري السعودي لمحترفي كرة القدم أنه "سعيد هنا، أرغب في الاستمرار هنا، وسوف أستمر".

وأضاف "في رأيي، إذا واصلوا في العمل على خططهم في السنوات الخمس المقبلة، أعتقد بأن الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى خمس منافسات للدوري في العالم".

ووصل أفضل لاعب في العالم خمس مرّات إلى النصر في صفقة تقدّر بأكثر من 440 مليون يورو حتى حزيران/ يونيو 2025، في باكورة مشروع رياضي ضخم يُتوقع أن يستقطب أيضًا الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكنّ الصفقة الكبيرة التي موّلها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري، لم تنعكس رياضيًا على أرض الملعب بالنسبة لجمهور النصر على الأقل، إذ خسر النادي الملقب بـ"العالمي" البطولات المحلية الثلاث تباعًا، وحلّ ثانياً في الدوري وراء الاتحاد جدّة الذي أحرز اللقب للمرة الأولى منذ 2009.

ورغم عدم تحقيق اللقب، قال رونالدو الذي سجل 14 هدفًا في 16 مباراة لفريق العاصمة "توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء، وبكل صراحة توقعت أن نفوز بأحد الألقاب هذا العام، ولكن لا تسير الأمور دائمًا كما نرغب أو نتوقع".

تابع ابن الثامنة والثلاثين "في بعض الأحيان نحتاج إلى الصبر، والاستمرارية، والمثابرة حتى نحقق الأفضل، وبالنظر إلى آخر 5 أو 6 أشهر، فقد تحسّن الفريق كثيرًا، وكذلك الأمر بالنسبة للدوري، حيث تحسّنت جميع الفرق".

وأضاف اللاعب الذي تكهنت تقارير صحافية بإمكانية انتقاله إلى ناد آخر "أنا متفائل جدًا وواثق بأن الأمور ستتطور في العام المقبل وسنسير في الطريق الصحيح".

ووجّه نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق ملاحظات لتطوّر الدوري السعودي، وقال: "لدينا فرق جيدة للغاية وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب".

وأضاف "أعتقد بأن البنية التحتية تحتاج للتحسّن قليلًا. وحتى الحُكّام ونظام تقنية في إيه آر VAR، أعتقد بأنه يجب أن يكونوا أسرع بعض الشيء. وهناك بعض الأمور الصغيرة التي تحتاج إلى تحسين".

وشرح الـ"دون" أن أهم التحديات التي واجهها في الدولة الخليجية، كانت التأقلم مع فترات التمرين المختلفة عن أوروبا "نتدرّب هنا بعد الظهر أو في فترة المساء، وعندما يبدأ رمضان نتدرّب الساعة العاشرة مساء، كان الأمر غريبًا جدًا".

وأضاف أن :هذه التجربة والذكريات والأوضاع كلها مختلفة. أحب أن أعيش تلك اللحظات لأنك تتعلّم منها ومن الثقافات أيضًا".

وحول سؤاله عن الكلمات التي يرغب في توجيهها للاعبين الذين يفكرون في الانضمام للدوري السعودي، قال رونالدو: "الأسماء الكبيرة واللاعبين الكبار أو الشباب، جميعهم مرحب بهم. الدوري سيتحسّن في حال قدومهم".

بدوره، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة لرابطة الدوري السعودي، سعد اللذيذ، إلى زيادة متابعي الدوري السعودي بعد قدوم رونالدو.

وقال: "يتم نقل دوري روشن السعودي حاليًا في 48 منصة وقناة تلفزيونية في 170 دولة، وأعداد الجماهير التي تحضر مباريات نادي النصر في تزايد مستمر بعد التوقيع مع رونالدو".

وأضاف أن "المملكة دولة شغوفة برياضة كرة القدم، فنسبة الرجال والنساء الذين يمارسونها أو يشاهدونها ويحضرون إلى الملاعب لمتابعتها تتجاوز 80%".

وتابع "مع تزايد شعبية الدوري فأنا متأكد من أن الأسماء الكبيرة الأخرى ستتبع خطى رونالدو وتنضم إلى المواهب الشابة المميزة التي تشارك في الدوري".