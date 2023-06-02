النصر ورونالدو في مواجهة باريس سان جرمان وديًا في اليابان

النصر السعودي بقيادة رونالدة يواجه باريس سان جرمان الفرنسي في مباراة ودية خلال جولة آسيوية للفريق السعودي، في تموز/ يوليو المقبل.

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي في مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي، في مباراة ودية سيكون مسرحها مدينة أوساكا اليابانية في 25 تموز/ يوليو المقبل، ضمن جولة آسيوية.

وكتب النصر في حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "هذا الصيف، النصر يطلّ في اليابان، كونوا مستعدين".

وحلّ النصر وصيفًا للاتحاد في الدوري المحلي، دون أن يحرز أي لقب في الموسم الأول لرونالدو (38 عامًا) بعد قدومه بصفقة خيالية في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتتضمن جولة فريق العاصمة الفرنسية مواجهتين أخريين ضد سيريزو أوساكا في 28 تموز/ يوليو في أوساكا أيضا ثم إنتر الإيطالي في الأول من آب/ أغسطس على الملعب الوطني في طوكيو.

وخاض سان جرمان ثلاث مباريات ودية العام الماضي في مواجهة أندية محلية أمام مدرجات ممتلئة، حتى الحصص التدريبية للفريق الفرنسي كانت مكتظة بالجماهير.

ولن يواجه رونالدو منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي لأن الأخير يتجه لترك سان جرمان في نهاية الموسم الحالي، علما بأن بطل العالم لم يُروّج لاسمه في الحملة الدعائية للجولة الآسيوية.

وأعلنت أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني وسلتيك الأسكتلندي عن قيامها بجولة في اليابان خلال الصيف أيضًا.

وكان سان جرمان توج بطلا للدوري الفرنسي الأسبوع الماضين إثر تعادله مع ستراسبورغ 1-1، لينفرد بالرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري المحلي والذي كان يتقاسمه مع سانت إتيان.