نهائي NBA: دنفر يروّض ميامي في افتتاح المواجهات

سجّل أربعة من لاعبي دنفر في الشوط الأول ما لا يقلّ عن عشر نقاط. فكان لأديبايو 16 نقطة قبل الاستراحة لميامي، لكن كايليب مارتن فشل في خمس محاولات وماكس ستروس في سبعة.

استهلّ دنفر ناغتس أولى حملاته في نهائي الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلّة، بفوز مهيمن على ميامي هيت 104-93 ليتقدّم 1-0 في سلسلة المواجهات، مسنودًا بـ"تريبل دابل" جديدة لنجمه الصربي، نيكولا يوكيتش.

وسجّل أفضل لاعب في الدوري مرتين 27 نقطة مع 10 متابعات و14 تمريرة حاسمة، لقيادة ناغتس الذي سيحاول مضاعفة تفوقه في السلسلة عندما يستضيف المباراة الثانية، الأحد المقبل.

وسجّل الكندي جمال موراي 26 نقطة وقدّم 10 تمريرات حاسمة مع ست متابعات لدنفر الذي تقدم بفارق 24 نقطة في الربع الثالث وصدّ تمرّد هيت في الربع الأخير.

وأصبح يوكيتش وموراي ثاني ثنائي زميل يسجّل كل منهما 25 نقطة و10 تمريرات حاسمة في مباراة نهائية لدوري المحترفين، لينضما إلى ماجيك جونسون وجيمس وورثي من ليكرز في العام 1987.

وقال يوكيتش: "أردنا فقط أن نخطف الضربة الأولى. في الجولات الثلاث الأولى، ربحوا مباراتهم الأولى عندما سافروا خارج ملعبهم ولم نرغب في حدوث ذلك. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد".

ولدى ميامي، سجّل بام أديبايو 26 نقطة في الطليعة، وأضاف النيجيري غايب فنسنت 19 نقطة، والبديل هايوود هايسميث 18، فيما اكتفى نجم الفريق جيمي باتلر بـ13 نقطة فقط.

ودخل ميامي الربع الرابع متأخرًا بـ21 نقطة، فأحرز 11 نقطة متتالية ليقلّص الفارق إلى 10 نقاط، ثم إلى تسع نقاط بعد ثلاثية من هايسميث قبل انتهاء المباراة بدقيقتين و34 ثانية.

لكن على غرار بداية المباراة، عاد ناغتس بسلاسة بتكتيكات يوكيتش وكينتافيوس كالدويل-بوب وآرون غوردون. وعندها، بدأ الجمهور البالغ عدد 19 ألفًا و528 شخصًا في ملعب دنفر بالاحتفال.

وقال يوكيتش: "الجميع ساهم. إنه فوز عظيم لنا".

وكان الصربي راضيًا عن لعب دور المنسّق في الربع الأول، إذا قدّم ست تمريرات حاسمة ونجح ناغتس في فرض إيقاعه سريعًا رغم فجوة الأيام العشرة منذ إقصائهم للوس أنجيلوس ليكرز في نهائي المنطقة الغربية.

وسجّل غوردون 12 نقطة من أصل 16 في الربع الأول. ولم يسدّد يوكيتش أي كرة حتى الثواني الأخيرة من الربع، عندما جرّد كودي زيلر من الكرة وسجّل رمية جعلت دنفر في المقدمة 29-20.

في تلك الأثناء، لم يتمكن هيت الذي سافر مباشرة إلى دنفر من بوسطن بعدما أقصى سلتيكس في المباراة السابعة من نهائي المنطقة الشرقية، الإثنين الماضي، إلا من تسجيل تسع محاولات فقط من أصل 26 في الربع الأول.

وقال مدرّب ميامي إيريك سبولسترا إن "إيقاعهم جيد للغاية، خصوصًا في ذلك الشوط الأول".

وأضاف "أسلوبنا، والجهود المتعددة، والعزيمة في الشوط الثاني كانت أفضل بكثير. لكنك وصلت إلى هذا المستوى، لذا يجب أن تكون ألعابك كاملة".

وحافظ دنفر على وتيرة ثابتة في الربع الثاني، حيث سجل موراي 10 نقاط ونجح ناغتس في تسجيل 60% من تسديداته.

وسجّل أربعة من لاعبي دنفر في الشوط الأول ما لا يقلّ عن عشر نقاط. فكان لأديبايو 16 نقطة قبل الاستراحة لميامي، لكن كايليب مارتن فشل في خمس محاولات وماكس ستروس في سبعة.

ومع 10 نقاط و10 تمريرات حاسمة ليوكيتش قبل الاستراحة، جعلت الصربي اللاعب الوحيد إلى جانب ليبرون جيمس في السنوات الـ25 الماضية، يصل إلى عشر نقاط وعشر تمريرات حاسمة على الأقل في أي شوط من نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين.

وقال يوكيتش: "نحاول الفوز بأي طريقة ممكنة. لست بحاجة إلى التسديد، لست بحاجة إلى التسجيل للتأثير على المباراة. أعتقد أنني قمت بعمل جيد اليوم".