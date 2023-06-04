أتلتيكو مدريد يتعاقد مع اللاعب التركي صويونجو

قال المدير الفني للنادي الإسباني، دييغو سيميوني، إن اللاعب التركي التركي، تشاغلار صويونجو، سيشكل إضافة للنادي الموسم المقبل.

توصل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى اتفاق مع المدافع التركي، تشاغلار صويونجو، للانتقال إلى صفوفه قادما من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

جاء ذلك على لسان المدير الفني للنادي الإسباني، دييغو سيميوني، في تصريحات لإذاعة إسبانية.

وأكد سيميوني أن صويونجو سيشكل إضافة للنادي الموسم المقبل.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، سيتم الإعلان عن توصل أتلتيكو مدريد إلى عقد مدته 4 أعوام مع صويونجو البالغ 27 عاما بعد انتهاء الدوري الإسباني "لا ليغا"، قبل يومين.

والموسم الحالي هو الأخير في العقد المبرم لمدة 5 أعوام بين صويونجو وليستر سيتي، حيث لعب في 132 مباراة للنادي الإنجليزي وسجل له 4 أهداف.