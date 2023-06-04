ذهبيتان لتركيا في بطولة الجائزة الأوروبية الكبرى للرماية

حصد التركيان ميته كازوز وباتوهان أقتشه أوغلو، ميداليتين ذهبيتين في المرحلة الثانية من بطولة الجائزة الأوروبية الكبرى للرماية التي أقيمت في كرواتيا.

فاز الرياضيان التركيان ميته كازوز وباتوهان أقتشه أوغلو، بميداليتين ذهبيتين في المرحلة الثانية من بطولة الجائزة الأوروبية الكبرى للرماية، التي أقيمت في كرواتيا.

وصرح اتحاد الرماية التركي في بيان، السبت، أن كازوز فاز على منافسه السلوفيني دن هابجان مالافاسيتش في نهائي منافسات فئة القوس الكلاسيكي، بنتيجة 6-4.

وفي فئة قوس البكرة، تغلب أقتشه أوغلو على الإيطالي ميشيا جودانو في النهائي بنتيجة 149 نقطة مقابل 144، ليحرز الذهبية.

وحصد الرياضيون الأتراك 4 ذهبيات وبرونزية في المرحلة الثانية من البطولة التي انطلقت الثلاثاء الماضي، واختتمت أمس السبت.