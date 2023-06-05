تتويج سيدات تركيا ببطولة العالم للتايكوندو للعام 2023

تُوّجت سيدات تركيا للتايكوندو، الأحد، ببطولة العالم 2023 التي استضافتها العاصمة الأذربيجانية، باكو.

ذكر الاتحاد التركي للتايكوندو في بيان أن بطولة العالم اختتمت، الأحد، في باكو وشارك فيها 949 رياضيا من 24 دولة.

وأوضح البيان أن الفريق التركي للسيدات حصل على ذهبيتين وبرونزية عبر الرياضيات مروة دينتشل ونائفة قوش وخديجة كبرى إيلغون.

وأضاف أن سيدات تركيا توجن ببطولة العالم للتايكوندو بهذه النتيجة.

وفي فريق الرجال، حققت تركيا الميدالية البرونزية بحسب البيان، عبر ذهبية وبرونزيتين، عبر الرياضيين خاقان رتشبر، وغوركم بولات، وإمره أتشلي.

وبهذه النتيجة حققت تركيا في البطولة 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 برونزيات.