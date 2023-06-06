إنزاغي: إنتر ميلان "ليس خائفا" من مانشستر سيتي

سيتحتم على إنتر إيقاف منظومة السيتي الهجومية بقيادة النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل 12 هدفًا في دوري الأبطال هذا الموسم.

أكد المدرب الإيطالي، سيموني إنزاغي، أن فريقه إنتر ميلان الإيطالي ليس خائفا من مانشستر سيتي الإنجليزي الطامح لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر السبت المقبل.

يخوض إنتر ميلان الإيطالي في إسطنبول أول نهائي في دوري أبطال أوروبا منذ تحقيقه اللقب عام 2010، لكن السيتي يبدو المرشح الأوفر حظا لمعانقة الكأس الغالية للمرة الأولى في تاريخه.

يخوض رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا نهائي دوري الابطال للمرة الثانية في ثلاثة أعوام ويصلون إلى إسطنبول بعد أن حققوا فوزًا ساحقًا على ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في نصف النهائي وتوجوا بلقب الدوري الإنجليزي والكأس المحلية.

وقال إنزاغي "نتحدث عن مباراة كرة قدم، ما من خوف. نكنّ كل الاحترام (لسيتي) ولكننا فخورون بخوض هذا النهائي لأننا أردناه بطريقة لا توصف".

سيتحتم على إنتر إيقاف منظومة السيتي الهجومية بقيادة النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل 12 هدفًا في دوري الأبطال هذا الموسم.

من جهته، قال أليساندرو باستوني، أحد مدافعي إنتر الثلاثة الذين سيتكفلون بمراقبة هالاند، إنه لا يفكر كثيرًا باحتمالية المواجهة المباشرة مع النرويجي.

وأضاف "تخاف من القتلة وليس من لاعبي كرة القدم. سيكون من الخطأ الحديث عن الخوف. ليس هالاند ضد إنتر بل مانشستر سيتي ضد إنتر".

وتابع "ليس هناك خوف، فقط المستوى الصحيح من التوتر. هناك سعادة أكثر من أي شيء آخر... أتوق لدخول أرض الملعب".