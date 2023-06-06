الجزائري عوار يرحل عن ليون الفرنسي

فقد اللاعب مركزه في التشكيلة الأساسية الموسم المنصرم وشارك فقط في 15 مباراة في الدوري واثنتين في كأس فرنسا، بينما لم يتأهل ليون إلى أي مسابقة أوروبية بعد أن حل سابعًا.

أعلن نادي ليون الفرنسي الثلاثاء رحيل لاعب الوسط الجزائري حسام عوار عن صفوفه بعد أن انضم إليه عندما كان في سن التاسعة.

وكتب النادي في حسابه على "إنستغرام": "طفل النادي، وصل إلى أكاديمية ليون في سن الـ11 في 2009، سيذهب لخوض تحديات جديدة بعد 233 مباراة بالأزرق والأحمر" سجل خلالها 41 هدفًا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" اليومية، فإن ابن الـ24 عامًا قد وقع مع نادي روما الإيطالي المتوقع أن يعلن رسميًا عن الصفقة "في الساعات القليلة المقبلة".

فقد اللاعب مركزه في التشكيلة الأساسية الموسم المنصرم وشارك فقط في 15 مباراة في الدوري واثنتين في كأس فرنسا، بينما لم يتأهل ليون إلى أي مسابقة أوروبية بعد أن حل سابعًا.

كما تدهورت علاقته مع الجمهور بشكل كبير وتعرض لصيحات استهجان عند ظهوره الأخير في 27 أيار/مايو عندما دخل في مباراة ليون ورينس.

وبعد أن لعب مباراة ودية واحدة مع المنتخب الفرنسي الأول، اختار عوار في آذار/مارس الماضي تمثيل منتخب الجزائر بلده الأصلي.

واستدعاه مدرّب المنتخب جمال بلماضي للمباراتين ضد تونس وأوغندا المقبلتين.