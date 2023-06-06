الدوري الفرنسي: دعوى قضائية إثر هجوم مشجعي أجاكسيو على طفل مريض

في واقعة مؤسفة شهدها ختام الدوري الفرنسي، هاجم مشجعو نادي أجاكسيو أحد مشجعي نادي مرسيليا، يبلغ من العمر ثماني سنوات مصاب بسرطان متقدم وعائلته، ما دفع رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إلى رفع شكوى.

قال المدعي العام في أجاكسيو، نيكولا سبت، في بيان نقلته صحيفة ليكيب اليوم الثلاثاء، إن الرابطة انضمت إلى القضية كطرف مدني في الدعوى القضائية. ولم يتقدم أجاكسيو بشكوى رسمية، لكنه أدان الهجوم في اليوم الأخير من الموسم.

ووجه نادي مرسيليا الدعوة للصبي، كينزو، لزيارة كورسيكا لحضور المباراة ومقابلة لاعبي مرسيليا.

وقال أجاكسيو في بيان إنه "سرعان ما تحول الحلم إلى كابوس عندما تعرض كينزو ووالديه، الذين حضروا مرتدين ألوان أولمبيك مرسيليا، لاعتداء مخز من أفراد اقتحموا مكان تواجدهم".

وقال النادي إن أفراد الأمن تدخلوا واصطحبوا كينزو وعائلته إلى غرفة تبديل الملابس.

وأضاف أجاكسيو أنه "حتى أقصى درجات الغباء لا يمكن أن تبرر مثل هذا السلوك. يدين النادي هذه الأعمال التي لا توصف بأقوى العبارات الممكنة. سوف يلقي نادي أجاكسيو الضوء الكامل على هذه الأعمال المخزية. بمجرد أن يتم التعرف على هؤلاء الأفراد، سنتقدم بشكوى. إيه سي أجاكسيو يعلن عن تضامنه مع كينزو الصغير ووالديه".

ونقلا عن تصريحات المدعي العام، قالت صحيفة ليكيب إن الصبي وعائلته سيتم سماع أقوالهم اليوم، الثلاثاء.

وأضاف المسؤول القضائي أن المحققين سيجرون أيضا "فحصا طبيا شاملا لوالد كينزو وشقيقه ووالدته في وحدة الطب العدلي في مرسيليا لتحديد الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بهم".

وقالت والدة كينزو لصحيفة كورس ماتين المحلية إن المهاجمين دفعوا ابنها ورطموا رأسه بالسياج.

وفاز أجاكسيو بالمباراة 1-0 وشابتها عدة حوادث. كما تم الاعتداء على صحافي خارج الملعب.