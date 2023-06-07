أنتوني هدسون يوقع عقدا لمدة عامين لقيادة نادي المرخية القطري

استقال هدسون من منصبه كمدرب مؤقت للمنتخب الأميركي للرجال الأسبوع الماضي، قبل أسبوعين فقط من توليه قيادة المنتخب الأميركي في نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف.

أعلن نادي المرخية القطري تعاقده مع أنتوني هدسون لقيادة الفريق خلال الموسمين القادمين، بعد أسبوع من استقالته كمدرب مؤقت للمنتخب الأميركي لكرة القدم للرجال.

وأصدر النادي بيانا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد التعاقد مع هدسون، قائلا إن هدف المدير الفني الجديد هو مساعدة المرخية، الذي أنهى الموسم في المركز السابع في أول موسم له في الدوري، على احتلال مركز أفضل في ترتيب الدوري.

استقال هدسون من منصبه كمدرب مؤقت للمنتخب الأميركي للرجال الأسبوع الماضي، قبل أسبوعين فقط من توليه قيادة المنتخب الأميركي في نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف.

وحل بي جيه كالاغان بديلا لهدسون، حيث أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم في ذلك الوقت أن هدسون وقع عقد تدريب ناد جديد، لكنه لم يعلن اسمه.

وعين المنتخب الأميركي هدسون كمدرب مؤقت في 4 كانون الثاني/ يناير، وقاد المنتخب إلى انتصارين، ومني بخسارة واحدة وتعادلين.