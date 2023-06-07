تقارير: ميسي يقرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي

من الوجهات المحتملة أيضا لميسي نادي إنتر ميامي، فريق، الذي يشارك في ملكيته ديفيد بيكهام والذي تربطه صداقة بميسي صاحب لقب أفضل لاعب في العالم سبع مرات ولديه الآن مدرب أرجنتيني مؤقت

يترقب عالم كرة القدم قرار ليونيل ميسي بشأن وجهته القادمة، فيما أفادت تقارير صحفية بأن اللاعب الأرجنتيني قريب من الانتقال إلى الدوري الأميركي واللعب بصفوف إنتر ميامي.

بعد انتهاء عقد النجم الأرجنتيني، الفائز مؤخرا بكأس العالم في كانون الأول/ ديسمبر، مع نادي باريس سان جيرمان، بات ليونيل ميسي حرا في الانتقال إلى أي نادي آخر، لكن السؤال الذي يهيمن على عالم كرة القدم الآن، المحطة القادمة له.

على الرغم من ذلك، لا تزال الأجواء ضبابية، بشأن الوجهة التالية لواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

هناك احتمال لانتقال ميسي إلى السعودية، حيث تواصلت محاولات الدوري السعودي جلب بعض أبرز نجوم كرة القدم - إذا تقدموا في السن - عقب استحواذ صندوق الثروة السيادية في المملكة على حصة الأغلبية في أربعة من الأندية الكبرى في البلاد.

تمكن نادي النصر السعودي من ضم كريستيانو رونالدو. وتعاقد نادي الاتحاد مع كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم لهذا العام، فيما أبدي فريق الهلال رغبة جامحة في ضم ميسي البالغ من العمر 35 عاما.

ويرتبط ميسي بالفعل بعلاقة وطيدة مع السعودية حيث وقع عقدا مع الرياض للترويج للسياحة هناك، لكن الارتباط العاطفي لميسي ببرشلونة قد يلعب دورا أيضا في عودة ميسي إلى ناديه السابق، حيث عزز والد ميسي - خورخي - يوم الإثنين التكهنات حول احتمال عودة ابنه إلى النادي الإسباني.

وقال خورخي إن ميسي "يرغب في العودة" إلى برشلونة، لكن يبدو أن هذا بحاجة إلى جهد بالغ إذا أراد النادي – الذي عاني من صعوبات اقتصادية في السنوات الأخيرة - الالتزام بقواعد اللعب النظيف المالية الصارمة في الدوري الإسباني.

من الوجهات المحتملة أيضا لميسي نادي إنتر ميامي، فريق، الذي يشارك في ملكيته ديفيد بيكهام والذي تربطه صداقة بميسي صاحب لقب أفضل لاعب في العالم سبع مرات ولديه الآن مدرب أرجنتيني مؤقت هو خافيير موراليس؟

ستكون تلك دفعة كبيرة لكرة القدم الأميركية، التي جذبت نجومًا مثل بيليه وبيكهام وتييري هنري خلال السنوات الماضية، لكن التعاقد مع ميسي قد يتطلب شيئا مبدعا من كل من الدوري وفريق ميامي.

آخر مشاركة على حساب ميسي على إنستغرام كانت في 28 أيار/ يايو، وهو يلعب في صفوف باريس سان جيرمان.

حالة الترقب هذه لن تدوم حتى تتبين الوجهة القادمة للنجم العالمي.