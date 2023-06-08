بطولة إنجلترا: وست هام يؤكد رحيل ديكلان رايس

أكد الرئيس ديفيد سوليفان أنه توصل إلى اتفاق مع ابن الـ24 عامًا لرحيل قائده الذي ارتبط بالانضمام إلى آرسنال ومانشستر يونايتد.

قال رئيس نادي وست هام الإنجليزي، اليوم الخميس، إن القائد ديكلان رايس سيرحل خلال فترة الانتقالات هذا الضيف، بعد ساعات فقط من إنهاء النادي جفاف عن الألقاب استمر لعقود بتتويجه بطلا لمسابقة كونفرنس ليغ.

أصبح لاعب خط الوسط ثالث قائد في وست هام فقط يرفع كأسًا في تاريخ النادي بعد الفوز 2-1 على فيورنتينا الإيطالي في نهائي كونفرس ليغ، الأربعاء.

ومع ذلك، أكد الرئيس ديفيد سوليفان أنه توصل إلى اتفاق مع ابن الـ24 عامًا لرحيل قائده الذي ارتبط بالانضمام إلى آرسنال ومانشستر يونايتد.

وردًا على سؤال عما إذا كان رفع الكأس في براغ هو آخر ظهور لرايس كلاعب في وست هام، قال سوليفان لـ"توك سبورت": "أعتقد أنه يجب أن يكون كذلك. لقد وعدناه بأنه يمكن أن يذهب".

وأضاف "لقد كانت له رغبة في الرحيل وسيقوم بذلك، وعلينا الحصول على بديل. إنه ليس شيئًا أردنا حدوثه. عرضنا عليه 200 ألف جنيه إسترليني (249 ألف دولار) في الأسبوع قبل 18 شهرًا ورفضها. لا يمكنك الاحتفاظ بلاعب لا يريد أن يكون هنا. أعتقد أن العروض ستبدأ اليوم. أظهرت ثلاثة أو أربعة أندية اهتمامها، ولكن من باب الاحترام لوست هام، وكوننا كنا لا زلنا في المنافسة، لا تقدم العروض للاعبين".

وأنهى تتويج وست هام في براغ صيامًا عن الألقاب دام 43 عامًا.

وقال رايس بعد التتويج إنه "ما زلت في حالة صدمة. إنه أمر لا يصدق. أحب هذا النادي، لقد جعلوني واحدا منهم. هناك اهتمام من أندية أخرى. لننتظر ونرى. من يعلم؟".