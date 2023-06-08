نهائي أن بي ايه: يوكيتش وموراي يقودان ناغتس للتقدم على هيت 2-1

هذه المرة الأولى في نهائيات الدوري يحقق لاعبان من فريق واحد تريبل دابل في المباراة ذاتها، وأول مرة في أي لقاء - في الدوري المنتظم أو الأدوار الاقصائية - ينجح زميلان في تحقيق تريبل دابل من 30 نقطة.

أحرز كل من العملاق الصربي نيكولا يوكيتش والكندي جمال موراي تريبل دابل، ليقودا دنفر ناغتس للتقدم 2-1 على ميامي هيت في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز 109-94 في ميامي، الأربعاء.

سجل يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 32 نقطة، 21 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليصبح أول لاعب في تاريخ نهائي الدوري يحقق تريبل دابل من 30 نقطة، 20 متابعة و10 تمريرات حاسمة أقله. أما موراي، فأضاف 34 نقطة، 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة بعد أن أكمل الـ"تريبل دابل" بمتابعة في الثواني الأخيرة.

وهذه المرة الأولى في نهائيات الدوري يحقق لاعبان من فريق واحد تريبل دابل في المباراة ذاتها، وأول مرة في أي لقاء - في الدوري المنتظم أو الأدوار الاقصائية - ينجح زميلان في تحقيق تريبل دابل من 30 نقطة.

وعلّق يوكيتش "أنا فقط سعيد لأننا فزنا بالمباراة".

مدرب دنفر مايكل مالون فانهال بالإشادات على الثنائي "بالنسبة لنيكولا، فإن لا شيء يقوم به يفاجئني، أبدًا. لقط أظهر مرارًا وتكرارًا أنه وُلد من أجل لحظات كهذه، للمباريات الكبرى وقد فعل ذلك مجددًا اليوم".

وأضاف "أنا فخور جدًا بجمال. رأيته في الـ48 ساعة الاخيرة وألقى كثيرًا باللوم على نفسه فيما خص المباراة الثانية (الخسارة). لم يكن وحده، بل أنا وكل لاعب. ولكن هذا ما يقوم به الأبطال، هذا ما يقوم به المقاتلون، يحاربون من جديد".

بعد فوز هيت في دنفر، الأحد، قام ناغتس بردة فعل مثالية مع انتقال السلسلة إلى ميامي وقدموا الأداء الذي طالبه مالون بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها إلى لاعبيه في أعقاب الخسارة.

ميامي الذي يطمح ليصبح أول فريق ينهي الموسم المنتظم في المركز الثامن ويمضي ليحقق اللقب، اعتاد على القتال والعودة، ولكن مع التألق الخارق للثنائي يوكيتش- موراي بدا ذلك مستحيلا، الأربعاء.

وعلّق مدرب هيت، إريك سبوليسترا، "إنه ثنائي رائع، أسلوباهما يتكاملان. في النهائي تتوقع أن ترى مواهب من طراز رفيع، وهذان اللاعبان من طراز رفيع".

كان جيمي باتلر الأفضل في ميامي مع 28 نقطة فيما أضاف بام أديبايو 22 و17 متابعة.

وقال باتلر إنه "لم نقدم أفضل ما لدينا الليلة. شعرت أنه كان علينا أن ندخل بطاقة ومجهودا أكبر، ويمكن تصحيح ذلك. هذا يقع علينا كمجموعة" قبل المباراة الرابعة، الجمعة، في ميامي.

جاء الربع الأول متقاربًا بين الفريقين وانتهى بالتعادل 24-24 بعد سلة ثنائية جميلة لكايل لوري لاعب ميامي. لكن هيت عانى في احتواء موراي الذي سجل 20 نقطة في الشوط الأول، فيما كان يوكيتش قريبًا من تحقيق الـ"تريبل دابل" قبل الاستراحة، بعد أن أحرز الصربي 14 نقطة، 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة في الربعين الأولين.

تقدم ناغتس 53-48 عند الاستراحة مستفيدًا من تعثر ميامي تحت السلة بعد أن أخفق 16 مرة من أصل 25 محاولة.

استلم ناغتس زمام الأمور باكرًا في الربع الثالث ووسع الفارق سريعًا إلى 11 نقطة. لم يجد ميامي الحلول الهجومية أو الدفاعية أمام جماهيره.

وسّع دنفر الفارق إلى 21 نقطة قبل 8:28 دقائق من نهاية المباراة، وعلى الرغم من أن ميامي نجح في تقليص الفارق بعد تراخي ناغتس، فإن خسارة ثالثة تواليًا على أرضه تركت لسبوليسترا الكثير للتفكير للمباراة الرابعة.

أنهى ناغتس المباراة مع 58 متابعة مقابل 33 فقط لميامي.