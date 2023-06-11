أستون فيلا يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع يوري تيلمانز

توصل أستون فيلا إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط ليستر يوري تيلمانز في صفقة انتقال حر، بحسب ما أعلنه نادي ليستر الإنجليزي، السبت.

يوري تيلمانز (أ ب)

ينتهي عقد اللاعب الدولي البلجيكي مع ليستر الذي هبط مؤخرا في نهاية الشهر، وبعد ذلك يكمل رسميا انتقاله إلى فيلا.

وقال النادي في بيان إنه "يسعد أستون فيلا أن يعلن أن النادي توصل إلى اتفاق للتعاقد مع يوري تيلمانز".

أمضى تيلمانز (26 عاما) أربع سنوات مع ليستر، وكان قد سجل هدف الفوز في فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي في العام 2021.

في موسمه الأخير في النادي لم يتمكن من مساعدته على تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما لعب تيلمانز مع كل من أندرلخت وموناكو.