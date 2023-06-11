الجزائري عوار ينتقل إلى روما الإيطالي

قال عوار على الموقع الرسمي لنادي العاصمة الايطالية "روما هو مشروع جيد بالنسبة لي، إنه فريق كبير، يملك لاعبين من مستوى عالٍ وجماهير رائعة".

انتقل لاعب الوسط الجزائري - الفرنسي حسام عوار إلى نادي روما الإيطالي بصفقة حرة مع انتهاء عقده مع ليون الفرنسي، وانضم لفريقه الجديد بعقد لمدة خمس سنوات كما أعلن نادي العاصمة الإيطالية الأحد.

وكان عوار المولود في ليون قد خاض في صفوف الفريق الأول 233 مباراة (41 هدفا)، علماً أنه تدرّج في الفئات العمرية له منذ انضمامه إليه في سن التاسعة.

لم يشارك عوار (24 عاما) أساسيا خلال الموسم الفائت واكتفى بخوض 15 مباراة في الدوري المحلي واثنتين في مسابقة الكأس. كما أن علاقته مع أنصار الفريق تدهورت لتطلق الجماهير صفرات الاستهجان تجاهه خلال مباراته الأخيرة ضد رينس في 27 أيار/مايو في "ليغ1".

دافع عن ألوان منتخب فرنسا الأول في مباراة واحدة، لكنه قرر تمثيل الجزائر في آذار/مارس الماضي واستدعي للمرة الأولى إلى صفوف "محاربي الصحراء" في 30 أيار/مايو لخوض المباراتين ضد أوغندا وتونس خلال الشهر الحالي.

وقال عوار على الموقع الرسمي لنادي العاصمة الايطالية "روما هو مشروع جيد بالنسبة لي، إنه فريق كبير، يملك لاعبين من مستوى عالٍ وجماهير رائعة".

وأضاف "أنا سعيد للغاية للانضمام إلى نادٍ له تاريخ كروي كبير".