ناتشو يحسم مصيره مع ريال مدريد

خاض ناتشو 44 مباراة مع ثاني الدوري الإسباني هذا الموسم، وتزايدت أهميته على مدار السنوات في النادي الذي تدرج فيه كلاعب شاب.

أكد المدافع المخضرم لنادي ريال مدريد الإسباني ناتشو فيرنانديز الأحد أنه سيبقى عاما آخر في النادي الملكي، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في نهاية حزيران/يونيو.

وجرى استدعاء المدافع البالغ 33 عاما لتشكيلة منتخب إسبانيا للمشاركة في ربع نهائي مسابقة دوري الأمم بعد إصابة مدافع أوساسونا دافيد غارسيا.

وقال ناتشو لقناة "تي في إي" المحلية "هناك دائما عروض لكنني قررت البقاء لعام إضافي".

وأضاف "أنا سعيد بذلك وأتطلع حقاً إلى الاستمرار".

وخاض ناتشو 44 مباراة مع ثاني الدوري الإسباني هذا الموسم، وتزايدت أهميته على مدار السنوات في النادي الذي تدرج فيه كلاعب شاب.

ومنح مدرب ريال السابق وروما الإيطالي الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو المدافع ناتشو فرصة المشاركة للمرة الأولى في عام 2011، ولعب منذ ذلك الحين 319 مباراة بقميص الميرينغي وساهم في فوزه بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة في "الليغا" من بين ألقاب أخرى.

ومقابل بقاء ناتشو، شرّع ريال باب الرحيل أمام ماركو أسينسيو والدومينيكاني ماريانو دياز في نهاية عقديهما، بينما توصل إلى اتفاق لمغادرة الجناح البلجيكي إدين هازارد هذا الصيف أيضا. فيما خسر جهود قائده المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي وقّع مع الاتحاد السعودي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان ريال قد استهل تعاقداته للموسم الجديد بصفقة مع بوروسيا دورتموند الألماني انتقل بموجبها الشاب الإنجليزي جود بيلينغهام إلى صفوفه، ومن المتوقع أن يقوم بعدة خطوات أخرى في نافذة الانتقالات الصيفية لتعزيز خطوطه. وعاد صانع الألعاب إبراهيمز بعدما قضى المواسم الثلاثة الأخيرة على سبيل الإعارة في ميلان الإيطالي.