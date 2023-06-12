تيباس: "الليغا" لن تتأثر بعدم عودة ميسي إلى برشلونة

قال تيباس إن "الليغا لديها مراقبة اقتصادية جيدة للغاية. نتحلى بالشفافية التامة والجميع يمكنه السؤال كما يمكن للأندية السؤال".

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أن "الليغا" لن تتأثر بسبب عدم عودة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى فريق برشلونة.

وذكر تيباس أن "الناس دائما ما يبحثون عن أسباب عندما لا تكون هناك أسباب. دائما ما كنا واضحين. برشلونة ليس في حالة توازن بين العائدات والنفقات في الفريق".

وأشار إلى أن خطة الجدوى الاقتصادية هي لجميع الأندية ونتيجة لقانون الرياضة الجديد الذي أقر في كانون الأول/ ديسمبر 2022، ما يجعلنا مسؤولين بشكل أكبر عن مستقبل الأندية.

وقال "الليغا لديها مراقبة اقتصادية جيدة للغاية. نتحلى بالشفافية التامة والجميع يمكنه السؤال كما يمكن للأندية السؤال".

ولدى سؤاله حول إذا ما كان يشعر بالقلق حيال فقد قيمة الليغا المحتمل لعدم استعادة ميسي، ولمغادرة لاعبين آخرين، أبدى تيباس رفضه، قائلا "نتواجد في نفس القصة كل عام وما يقلقني هو وجود أندية تعاني من مشكلات اقتصادية".