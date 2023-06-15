فاطمة سمورا تغادر الفيفا بعد 7 أعوام في أعلى منصب تتولاه امرأة بالاتحاد

فاطمة سمورا أول امرأة وأول شخص أسود وأول مسلمة وأول شخص غير أوروبي يتولى منصبا بارزا في الفيفا.

تغادر فاطمة سمورا السكرتير العام للفيفا بعد سبع سنوات في أعلى منصب تولته امرأة في مجال كرة القدم عالميا، حسبما أعلن الاتحاد، الأربعاء.

ستظل سمورا في منصبها الذي شغلته منذ العام 2016 خلال كأس العالم النسائي هذا العام في أستراليا ونيوزيلندا وسترحل في نهاية العام، وفقا للفيفا.

مسؤولة الأمم المتحدة سابقا السنغالية التي تبلغ من العمر 60 عاما كانت تعيينا غير متوقع قبل سبع سنوات بعد انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا.

وأصبحت أول امرأة وأول شخص أسود وأول مسلمة وأول شخص غير أوروبي يتولى منصبا بارزا في الفيفا.

وقالت سمورا في بيان إن "الانضمام للفيفا كان أفضل قرار في حياتي. فخورة للغاية بقيادة فريق بمثل هذا التنوع". لكن أسلوب عمل إنفانتينو كرئيس تنفيذي كان يعني معاناة سمورا معظم الوقت لتحديد مهام منصبها العام ومسؤولياته في الوظيفة التي كانت تحقق منها مليوني دولار سنويا كراتب.

تضمنت فترة سمورا في الفيفا المساعدة في الإشراف على بطولتي كأس العالم في روسيا وقطر، وذهاب حق استضافة بطولة 2026 للولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بدأت سمورا في الفيفا عندما كانت تتعامل مع عواقب تحقيق كاسح في الفساد في الكيان الكروي في العام 2015 من وزارة العدل الأميركية. وأطاحت القضية بعدد من القيادات الكروية في الأميركتين وأدت لرحيل رئيس الفيفا آنذاك، سيب بلاتر، مبكرا قبل انتهاء فترته وإقالة السكرتير العام جيروم فالكه.