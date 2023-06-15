كرواتيا تقهر هولندا وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية

قهرت كرواتيا هولندا وبلغت نهائي دوري الأمم الأوروبية في المباراة التي انتهت بأربعة أهداف لإثنين لصالح مودريتش ورفاقه بعد التمديد إلى شوطين إضافيين.

حجزت كرواتيا مقعدا لها في الدور النهائي لمسابقة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، بعدما هزمت مضيفتها هولندا بأربعة أهداف لإثنين، على ملعب "فينورد" في العاصمة روتردام.

افتتح منتخب "الطواحين" باب التسجيل عن طريق دونيل مالين الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء من مواطنه ماتس ويفر، ثم سددها في الجهة اليمنى بعيدا عن متناول الحارس دومينيك ليفاكوفيتش، في الدقيقة 34.

وعدل اندريج كراماريتش كفة كرواتيا عند الدقيقة 55 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة تعرض لها لوكا مودريتش في المنطقة المحظورة، قبل أن يقلب ماريو بازاليتش النتيجة لصالح الضيوف بهدف ثان أحرزه في الدقيقة 72 مستثمرا تمريرة عرضية من لوكا إيفانوستش.

وتمكنت هولندا من تسجيل التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة بعد دربكة أمام المرمى الكرواتي استغلها المهاجم نوا لانغ ووضع الكرة داخل الشباك.

ومع استمرار الكفتين متعادلتين لجأ الطرفان إلى الأشواط الإضافية، حيث شهدت الدقيقة 6 من الشوط الأول توقيع برونو بيتكوفيتش على هدف ثالث رائع منح به التفوق للكروات عندما سدد كرة قوية من خارج حدود الجزاء الهولندية.

وجاءت رصاصة الرحمة بأقدام المخضرم مودريتش الذي أنهى آمال الهولنديين في تسجيل عودة أخرى من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 11 من زمن الشوط الإضافي الثاني.

وتنظر كرواتيا في النهائي، المقرر إقامته، يوم الأحد 18 حزيران/ يونيو الجاري، الفائز من مواجهة إسبانيا وإيطاليا التي ستجري، اليوم الخميس، على أرض استاد "دي غروليش فيست" في مدينة أنشخيده بهولندا.