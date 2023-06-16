إسبانيا تهزم إيطاليا وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

هزمت إسبانيا إيطاليا بهدفين لواحد في مباراة احتضنها استاد "دي غروليش فيست" في مدينة أنشخيده بهولندا، وتأهلت لنهائي دوري الأمم الأوروبية.

بلغت إسبانيا نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الخميس، عقب فوزها على إيطاليا بهدفين لواحد، في مباراة احتضنها استاد "دي غروليش فيست" في مدينة أنشخيده بهولندا.

منح يرمي بينو التقدم لإسبانيا مبكرا إثر خطأ دفاعي قاتل من المخضرم ليوناردو بونوتشي، استغله مهاجم فياريال وخطف الكرة قبل أن يُسدد عن يمين جانلويجي دوناروما هدفا أول بعد مضي دقيقتين و54 ثانية.

وأدرك منتخب إيطاليا التعادل سريعا من ركلة جزاء نفذها شيرو إيموبيلي بنجاح في الدقيقة 11 بعدما لمس المدافع لي نورماند الكرة بيده داخل المنطقة.

نهاية المباراة ⏱️



إسبانيا تنتصر على إيطاليا 2-1 و تتأهل رسمياً إلى النهائي لمواجهة منتخب كرواتيا



️ يرمي بينو

️ خوسيلو



إسبانيا 2️⃣ - 1️⃣ إيطاليا pic.twitter.com/3p8AIOyo8J — منتخب إسبانيا (@spain_national) June 15, 2023

وعرفت الدقائق التالية أفضلية إسبانية واضحة في الاستحواذ وصناعة الفرص التي أبرزها كرة ميكيل ميرينو التي تصدى لها دوناروما بردة فعل مميزة، في حين تألق أوناي سيمون في رده تسديدة دافيد فراتيسي الخطرة جدا.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الرسمي للمباراة، سجل خوسيلو هدفا أهدى به الفوز لإسبانيا، بعد تسديدة من رودريغو هيرنانديز ارتطمت بالدفاع الإيطالي لتصل إلى المهاجم البديل الذي لم يتردد في إسكانها الشباك.

وتواجه إسبانيا في النهائي، يوم 18 حزيران/ يونيو الجاري، كرواتيا التي انتصرت على هولندا بأربعة أهداف لاثنين.