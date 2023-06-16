روما يمدد عقد مدافعه الإنجليزي سمولينغ

قال سمولينغ "أقدّم هنا أفضل المستويات في مسيرتي الكروية، وشعرنا عائلتي وأنا بالترحيب منذ اليوم الأول في هذه المدينة الرائعة. هذا النادي يتقدّم على جميع الصعد".

مدد روما الإيطالي عقد مدافعه الإنجليزي المخضرم، كريس سمولينغ، لعامين إضافيين.

وانضم ابن الثالثة والثلاثين إلى الدوري الإيطالي في 2019 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة قبل أن يثبّت عقده في 2020، علما أن آخر مبارياته الدولية الـ31 خاضها في 2017.

وقال قلب الدفاع الفارع الطول لموقع الذئاب الرسمي "كان خيار البقاء مع روما سهلا بالنسبة الي".

وتابع سمولينغ الذي دافع أيضا عن ألوان فولهام الإنجليزي بين 2008 و2010 "أقدّم هنا أفضل المستويات في مسيرتي الكروية، وشعرنا عائلتي وأنا بالترحيب منذ اليوم الأول في هذه المدينة الرائعة. هذا النادي يتقدّم على جميع الصعد".

خاض سمولينغ 143 مباراة مع روما، أحرز معه لقب كونفرنس ليغ الأوروبي في موسم 2022 تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. وحلّ وصيف في النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وراء إشبيلية الإسباني.