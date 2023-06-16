مانشستر يونايتد يسعى إلى الاحتفاظ بدي خيا وغرينوود

ما زال مستقبل دي خيا مجهولا وكذلك مستقبل غرينوود، بالرغم من وجوده على قائمة المحتملين.

دي خيا (أ ب)

لا يزال مانشستر يونايتد يجري مفاوضات تعاقد مع ديفيد دي خيا، بعد ورود اسم حارس المرمى الإسباني على قائمة اللاعبين المنتظرين للنادي للموسم المقبل.

في الوقت نفسه، ضم النادي مايسون غرينوود للقائمة، بعد أربعة أشهر من إسقاط اتهامات ضده بالشروع في الاغتصاب والاعتداء.

وأصبح دي خيا دون وكيل أعمال هذا الصيف، لكن بإمكانه أن يستمر في النادي حيث كان منذ وقع معه قادما من أتلتيكو مدريد في 2011.

وقال يونايتد "ما زالت المناقشات مفتوحة مع ديفيد حول عقد محتمل جديد".

رغم فوزه بجائزة بالقفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لأفضل حارس بدون أهداف في أكبر عدد من المباريات الموسم الماضي، ظل موقف دي خيا محل تساؤل حول قدرته على اللعب من الصفوف الخلفية.

ووردت أنباء عن تحرك مانشستر يونايتد لضم ديفيد رايا من برينتفورد هذا الصيف.

ما زال مستقبل دي خيا مجهولا وكذلك مستقبل غرينوود، بالرغم من وجوده على قائمة المحتملين.

لم يلعب المهاجم البالغ 21 عاما مع النادي منذ اعتقل للاشتباه في تهمة الاغتصاب والاعتداء في كانون الثاني/ يناير 2022.

أسقطت كل الاتهامات الموجهة إليه في شباط/ فبراير العام الجاري، لكنه ما زال هدفا لتحقيق داخلي يجريه يونايتد.

وتسود تكهنات بشأن ما إذا كان سيلعب على الإطلاق مع النادي مجددا، لكن عقده مستمر حتى 2025.

وقال يونايتد في شباط/ فبراير إنه "سيجري تحقيقه الخاص قبل أن يحدد الخطوات المقبلة".