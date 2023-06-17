برشلونة يبلغ أحد نجومه بالاستغناء عن خدماته

منح النادي الكاتالوني أومتيتي حرية اختيار أي نادٍ يريده، في ظل وجود عرض من ليون الفرنسي، بجانب بعض الأندية العربية.

أبلغ برشلونة الإسباني لاعبه الفرنسي، صامويل أومتيتي، بالاستغناء عن خدماته وطلب منه البحث عن وجهة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولن يكون أومتيتي ضمن حسابات الفريق الكاتالوني في الموسم القادم؛ حسبما أوردت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وانتقل أومتيتي إلى ليتشي الإيطالي الموسم الماضي على سبيل الإعارة، حيث ستنتهي بنهاية الشهر الجاري ليعود بالتالي إلى البارسا.

وأضافت أن برشلونة بعث رسالة إلى الفرنسي، وطلب من وكلائه العثور بسرعة على وجهة جديدة في الموسم المقبل، لأن النادي بحاجة لتوفير المال وفاتورة الأجور في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكاتالوني منح أومتيتي حرية اختيار أي نادٍ يريده، في ظل وجود عرض من ليون الفرنسي، بجانب بعض الأندية العربية.

وزادت "برشلونة يرغب في بيع أومتيتي قبل يوم 30 حزيران/ يونيو، حتى يمكنه تسجيل العقود الجديدة للاعبين الذين تنتهي عقودهم، بنهاية الشهر الجاري".

وواصلت "النادي الكاتالوني على علم بمفاوضات ليون ونادٍ إيطالي مع أومتيتي، للحصول على خدماته في الصيف المقبل.. لكن ما يخشاه برشلونة هو ظهور العروض السعودية التي قد تبطئ عملية التخلص منه".

وأردفت "المدافع الفرنسي يرغب في الرحيل بشكل دائم عن برشلونة، وإنهاء عقده مع النادي".

وفي السياق ذاته، اقترب الفرنسي الآخر كليمينت لينغليت، من التوصل لاتفاق مع توتنهام، من أجل الانتقال لصفوفه بشكل نهائي، وينتظر برشلونة بدء المفاوضات مع النادي الإنجليزي.