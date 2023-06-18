فريق فلفلة كفر قاسم بطلا لأوروبا في كرة القدم الشاطئية

حقق فلفلة كفر قاسم إنجازا للمجتمع العربي بعد تتويجه ببطولة أوروبا لكرة القدم الشاطئية، وذلك بعد فوزه على فريق إيطالي بركلات الترجيح بالنتيجة 5-3.

توّج فريق فلفلة كفر قاسم ببطولة أوروبا لكرة القدم الشاطئية مساء الأحد، محققا إنجازا للمجتمع العربي على المستوى الأوروبي خصوصًا وأن هذه المرة الأولى التي يتوّج بها فريق عربي على مستوى البلاد والعالم بهذه البطولة.

ويعتبر فلفلة كفر قاسم الفريق العربي الوحيد الذي ينافس ضمن دوري كرة القدم الشاطئية في البلاد، وقد سافر مؤخرا للمشاركة في البطولة الأوروبية التي أقيمت في البرتغال.

وخاض فريق فلفلة كفر قاسم المباراة النهائية أمام فريق بيزا الإيطالي، إذ انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل الفريقين إيجابيا بهدفين لكل منهما.

وانتقل الفريقان إلى حسم البطولة من خلال ركلات الترجيح، والتي حقق من خلالها لاعبي فلفلة كفر قاسم البطولة بعد الفوز على الفريق الخصم بخماسية مقابل ثلاثة أهداف للأخير.

ومما يذكر أن فلفلة كفر قاسم برصيده 5 ألقاب بكرة القدم الشاطئية على مستوى البلاد، وفي النسخة الماضية من البطولة الأوروبية حقق المركز الثالث.

وكانت المرة الأخيرة التي توّج بها فلفلة كفر قاسم بلقب الدوري في البلاد في العام 2019، وكانت تلك النسخة الأخيرة قبل توقفها إثر تفشي جائحة كورونا.

وحاول "عرب 48" التواصل مع مدرب وعدد من لاعبي فلفلة كفر قاسم عقب الإنجاز في البطولة الأوروبية، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك وسنقوم بنشر أقوالهم فور ورودها إلينا.