فاتي يرد على إمكانية الرحيل عن برشلونة

قال فاتي إنه "أخطط للبقاء في برشلونة، ومواصلة التطور هناك لأن لدي عقد وأنا سعيد جدا".

حسم اللاعب أنسو فاتي مصيره مع برشلونة بعدما أثيرت الشكوك حول إمكانية استمراره مع الفريق في الموسم القادم.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن برشلونة أبدى استعداده للاستغناء عن خدمات فاتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر فاتي في تصريح نقله خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخطط للبقاء في برشلونة، ومواصلة التطور هناك لأن لدي عقد وأنا سعيد جدا".

وأضاف "أريد الاستمرار في النمو مع برشلونة، ليست لدي أي شكوك بشأن ذلك".

يذكر أن برشلونة يسعى لبيع عدد من لاعبيه، بسبب قانون اللعب المالي النظيف، كي يتمكن من قيد لاعبين جدد في قائمته برابطة الليغا من أجل الموسم الجديد.