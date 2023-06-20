تشيلسي يتعاقد مع مهاجم فرنسي

بدأ نكونكو مسيرته الكروية مع نادي باريس سان جيرمان حيث خاض في صفوف الأخير 78 مباراة وأحرز معه بطولة الدوري المحلي 3 مرات وكأس فرنسا مرتين قبل الانتقال إلى لايبزيغ صيف عام 2019.

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده رسميا مع مهاجم منتخب فرنسا كريستوفر نكونكو قادما من لايبزيغ الألماني، وذلك بعقد لمدة ست سنوات اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل، وبصفقة مقدّرة بـ63 مليون جنيه (80 مليون دولار).

وكان نكونكو، صاحب 23 هدفا في 36 مباراة مع لايبزيغ الموسم الماضي، قد وافق على عقد مبدئي مع فريق غرب لندن في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونقل الموقع الرسمي للنادي اللندني عن نكونكو (25 عاما) قوله "أنا سعيد للغاية للانضمام إلى تشيلسي. بُذلت جهود كبيرة لجلبي إلى النادي وأنا اتطلع إلى التعرف على مدربي وزملائي وإظهار لأنصار النادي ما أستطيع القيام به على أرضية الملعب".

وتابع "بعد أن لعبت في الدوري الفرنسي والدوري الألماني، أريد الآن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أحد أقوى الدوريات في العالم. أنا متحمس جدا لهذا التحدي وسأكون فخورا بالدفاع عن قميص تشيلسي".

وأصدر تشيلسي بيانا باسم المديرين الرياضيين في النادي وهما لورنس ستيوارت وبول وينستانلي قالا فيه "لقد أثبت كريستوفر بأنه أحد أبرز اللاعبين المهاجمين في كرة القدم الأوروبية في الموسمين الأخيرين وسيضيف إلى الفريق النوعية، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز".

وأضاف "لقد أظهر قدرته على أعلى المستويات في صفوف لايبزيغ ومنتخب فرنسا ونتطلع قدما لانضمامه إلينا مع زملائه استعدادا للموسم المقبل".

وبدأ نكونكو مسيرته الكروية مع نادي باريس سان جيرمان حيث خاض في صفوف الأخير 78 مباراة وأحرز معه بطولة الدوري المحلي 3 مرات وكأس فرنسا مرتين قبل الانتقال إلى لايبزيغ صيف عام 2019.

وفرض نفسه في الدوري الألماني كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا وقد سجل 35 هدفا في مختلف المسابقات موسم 2021-22 واختير لاعب العام في الدوري الألماني، كما قاد لايبزيغ إلى إحراز كأس ألمانيا في الموسمين الأخيرين.