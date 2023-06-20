كريستانتي يمدد عقده مع روما حتى عام 2027

قرر روما زيادة راتب كريستانتي الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية موسم 2023-2024، إلى 2.8 مليون يورو (3.1 ملايين دولار).

مدد لاعب الوسط الدولي بريان كريستانتي عقده مع روما، سادس الدوري الإيطالي، حتّى عام 2027، حسب ما أفاد الإثنين نادي العاصمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن روما عمد إلى زيادة راتب كريستانتي الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية موسم 2023-2024، إلى 2.8 مليون يورو (3.1 ملايين دولار).

وفاز لاعب الوسط البالغ 28 عاما والذي يدافع عن قميص روما منذ 2018، بلقب مسابقة "كونفرنس ليغ" تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2022، قبل أن يصل إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذا العام حيث خسر أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 1-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

كما خاض كريستانتي 33 مباراة مع منتخب بلاده، وساهم في فوزه بلقب أمم أوروبا 2021.