ماذا قال رونالدو عن مسيرته الدولية.. هل تنتهي قريبا؟

أكد مهاجم النصر السعودي أنه يواصل تقديم الأداء الطيب، وأنه قادر على المساعدة وتسجيل الأهداف، والأداء الجيد.

تطرق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى مسيرته الدولية مع منتخب بلاده بالقول إنها "لم تنته بعد"، مشيرا إلى أن هذا الطريق لن ينتهي قريبا لأنه لا يزال يساهم بالأهداف والأداء الجيد.

ومن المزمع أن يخوض رونالدو مباراته الـ200 مع المنتخب البرتغالي عندما يواجه أيسلندا اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" الصيف القادم في ألمانيا.

وذكر رونالدو في المؤتمر الصحافي عشية مواجهة أيسلندا في ريكيافيك ضمن المجموعة العاشرة "طالما هناك حافز وشغف، وهناك ترحيب من كل المحيطين بوجودي ومشاركتي وقيادتي، فلن أترك المنتخب".

وأكد مهاجم النصر السعودي أنه يواصل تقديم الأداء الطيب، وأنه قادر على المساعدة وتسجيل الأهداف، والأداء الجيد.

وتابع "خوض 200 مباراة دولية ليس بالأمر الهين. هو يظهر الشغف والحب تجاه المنتخب. أريد مواصلة اللعب، وإسعاد عائلتي وأصدقائي وكل الشعب البرتغالي، لأن المسيرة كانت طويلة، لكنها لن تنتهي قريبا".

كما لم يستبعد صاحب الـ38 عاما حصد مزيد من الألقاب بعد لقبي اليورو في 2016، وبعدها دوري الأمم في نسخته الأولى عام 2019.