غوندوغان على أعتاب الانتقال إلى برشلونة

خاض غوندوغان 51 مباراة في صفوف مانشستر سيتي هذا الموسم وسجل 11 هدفا بينها هدفان في نهائي كأس إنجلترا في مرمى مانشستر يونايتد ليخرج فريقه فائزا 2-1.

بات لاعب وسط مانشستر سيتي، الألماني الدولي إلكاي غوندوغان، على مشارف الانتقال إلى برشلونة الإسباني بحسب ما أشارت وسائل إعلام إنجليزية الأربعاء.

وينتهي عقد غوندوغان (32 عاما) مع مانشستر سيتي صاحب الثلاثية هذا الموسم (الدوري المحلي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في 30 حزيران/يونيو الحالي، وقد عرض عليه السيتي التجديد لموسم واحد مع إمكانية التجديد لسنة إضافية أيضا، لكن برشلونة عرض عليه عقدا لثلاثة مواسم.

وخاض غوندوغان 51 مباراة في صفوف مانشستر سيتي هذا الموسم وسجل 11 هدفا بينها هدفان في نهائي كأس إنجلترا في مرمى مانشستر يونايتد ليخرج فريقه فائزا 2-1.

ويملك غوندوغان سجلا ذهبيا منذ انتقاله إلى السيتي قادما من بوروسيا دروتموند الألماني قبل 7 أعوام إذ توج في صفوفه بطلا للدوري المحلي 5 مرات، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وأغلب الظن بأن مدرب برشلونة تشافي يرى في غوندوغان خير بديل لسيرجيو بوسكيتس الذي قرر الرحيل عن النادي الكاتالوني في نهاية الموسم الحالي.