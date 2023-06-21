كانتي ينتقل رسميا إلى الدوري السعودي لثلاث سنوات

كان الحائلي قد ألمح مع نائبه أحمد الكعكي إلى إتمام صفقة التعاقد قبل دقائق من إعلانها رسميا بنشرهما تغريدة WelcomeBox2Box، في إشارة لمركز اللاعب في خط الوسط الدفاعي.

لحق لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي بمواطنه المهاجم كريم بنزيمة في صفوف نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي، بعدما أعلن فريق مدينة جدة بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء عن ضمّه رسميا لمدة ثلاث سنوات.

ونشر الاتحاد في وقت متأخر في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب تشيلسي الإنجليزي السابق البالغ 32 عاما يستعرض العقود المقدّمة له ويظهر علامات الرفض على وجهه ثم يقول في ختامه "هل صدقتم ذلك؟ لا تستمعوا للأخبار الكاذبة. أنا نمر الآن".

وأضاف الاتحاد أن عقد كانتي الذي سيرتدي الرقم 7 "يمتد لثلاث سنوات... وجرى توقيع العقد صباح الثلاثاء بعد أن أكمل فحوصاته الطبية في أحد المراكز المتخصصة في دبي".

وكان الاتحاد قد نجح في ضم النجم الفرنسي بنزيمة، الهداف السابق لريال مدريد الإسباني وحامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، في السادس من الشهر الحالي.

ونشر النادي مقطع فيديو لبنزيمة يخاطب مواطنه قائلا "مرحبا نغولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز بوكس تو بوكس (لاعب الوسط الدفاعي) في العالم والآن أنا سعيد باللعب معك مرّة أخرى وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية. أراك في جدة".

وردّ عليه كانتي "شكرا كريم سعيد برؤيتك مجددا، شكرا على كلماتك، أنا سعيد باللعب معك، مع أفضل لاعب في العالم وأنا متحمس جدا للعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة. أراك قريبا" في إشارة إلى ملعب نادي الاتحاد "الجوهرة المشعة".

وكتب رئيس النادي أنمار الحائلي "يسير العمل في كل وقت واتجاه ومهما بلغت التحديات ليكون الفريق في الموعد الموسم المقبل ليس فقط من أجل اسم نادينا ولكن لتمثيل الكرة السعودية في استضافة المونديال العالمي في مملكتنا الغالية والبطولة الآسيوية والبطولات المحلية.. مرحبا بنمرنا الجديد كانتي".

وتستضيف السعودية كأس العالم للأندية المقبلة في كانون الأول/ديسمبر، بمشاركة الاتحاد كونه بطل الدوري في الدولة المضيفة.

وكان الحائلي قد ألمح مع نائبه أحمد الكعكي إلى إتمام صفقة التعاقد قبل دقائق من إعلانها رسميا بنشرهما تغريدة WelcomeBox2Box، في إشارة لمركز اللاعب في خط الوسط الدفاعي.

وكان مصدر في النادي السعودي قد كشف لـ"فرانس برس" مطلع الشهر أن كانتي انضم لنادي مدينة جدة، قبل أن يضيف في اليوم التالي أن انتقاله عُلّق بسبب مشكلات في الفحص الطبي، علما أن اللاعب غاب لستة أشهر عن صفوف تشيلسي الموسم الماضي وعن مونديال قطر مع منتخب فرنسا، بسبب مشاكل في عضلة الفخذ الخلفية.

وكان كانتي، لاعب الارتكاز المعروف بطاقته الهائلة وصاحب 53 مباراة دولية، أحد عناصر منتخب فرنسا المتوج بلقب مونديال روسيا 2018، وأحرز لقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي في 2016 وتشيلسي في 2017، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا مع الفريق اللندني في 2021. بدأ مسيرته مع بولوني في 2012، ثم حمل ألوان كاين بين 2013 و2015 قبل الانتقال إلى ليستر سيتي.

تعرّض لسلسلة من الإصابات أبعدته ستة أشهر عن الملاعب في الموسم المنصرم.

لم يخض اللاعب الذي انتهى عقده مع الـ"بلوز" سوى 9 مباريات بينها سبع في الدوري الإنجليزي واثنتان في دوري الأبطال، وأبعدته الإصابة عن مونديال قطر 2022 الأخير.

وتستمر انتدابات الأندية السعودية للاعبين المخضرمين المتوجين بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، بعد بنزيمة (35 عامًا)، المتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، والبرتغالي كريستيانو رونالدو القادم إلى النصر في كانون الثاني/يناير الماضي في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت تحويل أربعة أندية سعودية، من بينها الاتحاد، لشركات يمتلك 75% منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

والصندوق السعودي هو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للسعودية بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، من الاستحواذ على رونالدو وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الأندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

وتستهدف السعودية استقطاب أكثر من عشرة لاعبين نخبويين لإطلاق "دوري تنافسي" بدءا من العام المقبل، على ما أفاد مصدر وكالة "فرانس برس".

والدوري السعودي ليس معروفًا عالميًا، لكنّه دوري تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة محليًا، في بلد يشكّل الشباب دون 30 عاماً 51% من إجمالي سكانه البالغ عددهم 32,2 مليونا.

والشهر الماضي، رأى رونالدو (38 عامًا) أن الدوري السعودي "سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية".