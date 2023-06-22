إسبانيا تسحق رومانيا في بطولة أوروبا للشباب

وجه المنتخب الإسباني رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه، إذ أعلن من خلالها قدومه بقوة للمنافسة على اللقب القاري المرموق، عقب فوزه الكبير على المنتخب الروماني (صاحب الأرض).

فاز المنتخب الإسباني للشباب بالنتيجة 3 - صفر على نظيره الروماني، الليلة الماضية، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية للمسابقة القارية، الجارية حاليا في جورجيا ورومانيا، والتي شهدت أيضا فوز أوكرانيا 2 - صفر على كرواتيا.

واعتلى منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوكرانيا، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما بقي منتخبا كرواتيا ورومانيا بلا رصيد من النقاط في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وبعث المنتخب الإسباني برسالة شديدة اللهجة لمنافسيه، إذ أعلن من خلالها قدومه بقوة للمنافسة على اللقب القاري المرموق، عقب فوزه الكبير على المنتخب الروماني (صاحب الأرض).

وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني، وافتتح أليخاندرو باينا التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 65، قبل أن يضيف زميلاه خوان ميراندا وأليخاندرو جوميز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 62 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع على الترتيب.

واستهل منتخب أوكرانيا مشواره في المسابقة على أفضل وجه، عقب انتصاره الثمين 2 - صفر على منتخب كرواتيا في وقت سابق مساء أمس، الأربعاء.

وفي المباراة التي أقيمت بالعاصمة الرومانية، بوخارست، افتتح أوليكسي كاشتشوك التسجيل لمصلحة المنتخب الأوكراني في الدقيقة 19، فيما تكفل دانيلو سيكان بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وتلتقي أوكرانيا مع رومانيا، وكرواتيا مع إسبانيا، في الجولة الثانية للمجموعة، والتي تقام فعالياتها يوم السبت المقبل.