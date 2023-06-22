منتخب لبنان لكرة السلة يواجه مصر والمكسيك

المبارتان الوديتان تدخلان في أسبوع كرة السلة العالمي الذي تستضيفه أبو ظبي، وتشارك فيها منتخبات أميركا وألمانيا واليونان.

يلتقي منتخب لبنان لكرة السلة في مبارتين وديتين مصر والمكسيك ضمن استعداداته لمشاركته في ​مونديال كرة السلة​ المقرر خلال الفترة بين 25 آب/ أغسطس و10 أيلول/ سبتمبر 2023.

وأعلن ​الاتحاد اللبناني لكرة السلة​ على صفحته على "فيسبوك" أن لبنان سيواجه مصر في 17 آب/ أغسطس، في حين سيواجه المكسيك في 18 منه قبل أن يسافر إلى إندونسيا من أجل بدء مهمته المونديالية.

وتندرج المبارتان الوديتان ضمن أسبوع كرة السلة العالمي الذي تستضيفه أبو ظبي، وتشارك فيها منتخبات أميركا وألمانيا واليونان.