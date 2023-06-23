محكمة التحكيم الرياضية تصدر قرارها بشأن تعاطي متزلجة روسية منشطات

كانت كاميلا فالييفا تبلغ من العمر 15 عاما في ذلك الوقت وأثارت حالتها قلقا بشأن تدريب وعلاج المتزلجين المراهقين في روسيا. وسُمح لها بالمشاركة في مسابقة التزلج للسيدات، لكنها احتلت المركز الرابع. وهي الآن في سن السابعة عشرة.

من المتوقع أن تصدر محكمة التحكيم الرياضية قرارها في قضية المنشطات التي طال أمدها والمتعلقة بلاعبة التزلج على الجليد الروسية، كاميلا فالييفا، بعد تحديد موعد جلسة استماع، أمس الخميس.

وطغت أحداث القضية على أولمبياد بيجين العام الماضي في الفترة من 26 إلى 29 أيلول/ سبتمبر.

ويتوقع أن تعلن جلسة الاستماع الفائز بمسابقة التزلج على الجليد على صعيد الفرق في بيجين. واحتلت روسيا المركز الأول خلال مشاركة فالييفا في فريقها، متقدمة على الولايات المتحدة، لكنها لم تحصل على أي ميداليات.

وأثبت اختبار المنشطات الذي أجرته فالييفا أنه إيجابي لدواء محظور للقلب في كانون الأول/ ديسمبر 2021 بعد عدة أسابيع.

وكانت فالييفا تبلغ من العمر 15 عاما في ذلك الوقت وأثارت حالتها قلقا بشأن تدريب وعلاج المتزلجين المراهقين في روسيا. وسُمح لها بالمشاركة في مسابقة التزلج للسيدات، لكنها احتلت المركز الرابع. وهي الآن في سن السابعة عشرة.

وتوجهت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي للتزلج إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد حكم محكمة روسية بأن فالييفا لم تكن مخطئة.

وتسعى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إلى فرض حظر لأربع سنوات على مشاركتها في الأولمبياد.

كما انضمت الوكالة الوطنية الروسية لمكافحة المنشطات إلى القضية عبر تقديم استئناف، لكنها أشارت إلى أن توجيه اللوم سيكون كافيا، وهو حكم من شأنه أن يمنح فالييفا والفريق الروسي ميداليات ذهبية أولمبية.