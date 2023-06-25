غوندوغان ومندي خارج أسوار مانشستر سيتي

بعدما كان من المؤكد أن مندي بات خارج أسوار سيتي، فإن تأكيد رحيل غوندوغان (32 عاما) يوضح وضعه بعد أسابيع من الشكوك حيال مستقبله.

يرحل لاعب وقائد مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الألماني إلكاي غوندوغان، عن صفوف فريقه المتوج بثلاثية تاريخية مع نهاية عقده، بحسب لائحة لاعبين سيتم تحريرهم في 30 حزيران/يونيو الحالي ونُشرت على الموقع الرسمي للدوري المحلي.

وأدرج ضمن هذه اللائحة أيضا اسم المدافع الفرنسي بنجامان مندي الموقوف منذ آب/أغسطس 2021 من قبل السيتي على خلفية اتهامات بالاغتصاب موجهة إليه في حين ما زال يخضع للمحاكمة.

وتمت تبرئة مندي، في كانون الثاني/ يناير 2023، من 6 من حالات الاغتصاب السبع المتهم بارتكابها، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي، لكن سيتعين عليه أن يخضع للمحاكمة مرة أخرى بتهمة الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.

كما يتعين على مندي المثول الإثنين أمام محكمة تشيستر (شمال إنجلترا) لبدء إجراءات المحاكمة الثانية.

وبعدما كان من المؤكد أن مندي بات خارج أسوار سيتي، فإن تأكيد رحيل غوندوغان (32 عاما) يوضح وضعه بعد أسابيع من الشكوك حيال مستقبله.

ولعب غوندوغان الذي كان أول لاعب يريده ويتعاقد معه المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد وصوله إلى السيتي عام 2016، دورا حاسما في فوز فريقه بلقب البريمييرليغ خمس مرات في الأعوام الستة الأخيرة.

وتنقّل الألماني الدولي (76 مباراة) في عدة مراكز داخل المستطيل الأخضر، إن كان كصانع ألعاب أو في الوسط لاستعادة الكرات أو كمهاجم مزيف، فساهم في إرساء أسلوب غوارديولا وذلك بفضل أسلوبه وتمركزه وتحركاته.

ويغادر غوندوغان مدينة مانشستر على وقع ثلاثية تاريخية حققها السيتي هذا الموسم بفوزه بالدوري والكأس ودوري الأبطال، علما أنه حقق لقب المسابقة الأخيرة للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب وسائل الإعلام، يتأهب نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع غوندوغان.

وعلى غرار العادة، يبدو أن إدارة السيتي توقعت إعلان رحيل غوندوغان بتحضيرها لتسجيل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش القادم من تشيلسي بعدما توصل الفريقان إلى اتفاق، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.