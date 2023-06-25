مانشستر سيتي يسعى إلى عرقلة انتقال نجمه للسعودية

أشارت الصحيفة إلى أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، المتوج بدوري أبطال أوروبا، أشاد باللاعب واعتبره أحد أفضل اللاعبين الذين دربهم طوال تاريخه التدريبي على الإطلاق.

يسعى مانشستر سيتي الإنجليزي إلى عرقلة انتقال نجمه البرتغالي، برناردو سيلفا، إلى الدوري السعودي.

وقدم السيتي عرضا جديدا لتمديد عقد سيلفا ومنع انتقاله إلى السعودية؛ حسبما أوردت صحيفة "التايمز" اللندنية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يحظى باهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني أيضا.

وأشارت إلى أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، المتوج بدوري أبطال أوروبا، أشاد باللاعب واعتبره أحد أفضل اللاعبين الذين دربهم طوال تاريخه التدريبي على الإطلاق.

وتوج برناردو سيلفا بـ5 ألقاب للبريمييرليغ خلال مواسمه الستة الأخيرة بإنجلترا.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين الهلال السعودي وبرناردو سيلفا، في محاولة للحاق بكريم بنزيمة ونغولو كانتي وروبين نيفيز في الدوري السعودي.