تقرير: ميسي طلب عدم اللعب مع الأرجنتين لمدة عام!

نوهت الصحيفة، إلى أن رغبة ميسي جاءت من أجل أن يتمكن مع عائلته من التكيف على الأوضاع الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية.

طلب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من مدرب منتخب بلاده عدم استدعائه لمدة عام كامل؛ حسبما أفاد تقارير صحفي إنجليزي.

وكان ميسي قد قاد "التانغو" إلى التتويج ببطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر نهاية العام الماضي، وذلك بعد غياب 33 عاما عن منصات التتويج بالمونديال.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ميسي لن يشارك مع المنتخب الأرجنتيني لمدة عام كامل.

وانتقل ميسي، مؤخرا، إلى فريق إنتر ميامي الأميركي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي طلب من مدربه في منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، عدم ضمه للفريق الوطني لمدة عام كامل.

وأوضحت أن طلب ميسي فاجأ سكالوني، الذي قام بدوره بنقل رغبة البرغوث للاتحاد الأرجنتيني للموافقة عليها.

ونوهت الصحيفة، إلى أن رغبة ميسي جاءت من أجل أن يتمكن مع عائلته من التكيف على الأوضاع الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية.

ومن المقرر أن يخوض ميسي مباراته الأولى مع إنتر ميامي، يوم 21 تموز/ يوليو المقبل ضد كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات.

ويبحث ميسي مع زوجته وأطفاله الثلاثة عن منزل جديد في أميركا، قبل الانتقال إلى العيش هناك.