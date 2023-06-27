أن بي ايه: جاز يحصل على خدمات كولينز في صفقة تبادل مع هوكس

أنهى يوتا الموسم الماضي في المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية بسجل سلبي 37-45 وأخفق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

حصل يوتا جاز على خدمات اللاعب جون كولينز من أتلانتا هوكس في صفقة تبادل شملت رودي غاي وخيار في درافت دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في المستقبل، وفق ما أفادت تقارير عدة.

تفتح الصفقة التي لا يمكن إتمامها حتى 6 تموز/ يوليو بموجب قواعد الدوري مع اقتراب فترة انتقال اللاعبين الأحرار، استثناءًا تجاريًا بقيمة 25.3 مليون دولار، وهو الأكبر في الدوري الأميركي، لهوكس، وفق ما ذكرت شبكة "اي أس بي أن" وموقع "ذي أثلتيك"، أمس الإثنين.

حقق كولينز (25 عامًا) المولود في يوتا والذي سيخوض موسمه السابع في الدوري معدلات 13.1 نقطة، 6.5 متابعات، 1.2 تمريرة حاسمة و1.0 تصد في المباراة الواحدة مع أتلانتا الموسم المنصرم.

سينضم في جاز إلى الفنلندي لوري ماركانين، الحاصل على جائزة أكثر لاعب تطورًا في الدوري الموسم المنصرم مع معدّل 25.6 نقطة في المباراة، الأفضل في مسيرته، بالإضافة إلى ووكر كيسلر الذي كان ضمن تشكيلة الموسم للاعبين المبتدئين.

لدى هوكس عام لاستخدام الاستثناء التجاري، والذي يمكن استخدامه لمساعدة الفريق على الاحتفاظ باللاعبين الأحرار أو استقدام المواهب للعب إلى جانب نجمه تراي يونغ.

رودي غاي هو لاعب مخضرم في الدوري مع 17 موسمًا، لكنه اكتفى بلعب دور احتياطي الموسم الماضي محققًا معدلات 5.2 نقاط و2.9 متابعتين في المباراة الواحدة مع جاز.

أنهى يوتا الموسم الماضي في المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية بسجل سلبي 37-45 وأخفق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

أما هوكس فحلّ في المركز السابع في الشرقية (41-41) وبلغ الأدوار الإقصائية عبر الملحق قبل أن يخسر من الدور الأول ضد بوسطن سلتيكس 4-2 في السلسلة.