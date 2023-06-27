تقرير: صلاح يحسم موقفه من الانتقال إلى السعودية

أبدى صلاح رغبته في الاستمرار بصفوف فريقه ليفربول الإنجليزي وعدم الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي.

رد النجم المصري، محمد صلاح، على إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ حسبما أورد تقرير صحفي إنجليزي الإثنين.

ووفقا لتقارير، فإن الهلال السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع صلاح ضمن خطة الفرق السعودية لضم لاعبين بارزين على المستوى العالمي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن صلاح لا يريد الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، وقرر الاستمرار في صفوف ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح أكد لمسؤولي ليفربول أن لديه الرغبة في الاستمرار ضمن صفوف الريدز، وهو ما كانت تأمله الإدارة والمدرب يورغن كلوب.

وجلب الدوري السعودي مؤخرا، العديد من الأسماء العالمية، مثل كريستيانو رونالدو (النصر)، كريم بنزيمة ونغولو كانتي (الاتحاد)، وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي (الهلال).